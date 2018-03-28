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Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара

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  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
  • Цветы у посольства России в Будапеште, Венгрия
  • Цветы и игрушки у генконсульства в России в Алмате
  • Цветы у стен посольства РФ в Азербайджане в память по погибшим в Кемерово
  • Цветы и игрушки у Посольства РФ в Армении
  • Жители Абхазии зажгли свечи в память о жертвах пожара в Кемерово
  • Цветы у посольства России в Узбекистане
  • Приднестровцы почтили память погибших в Кемерово
  • Приднестровцы почтили память погибших в Кемерово
  • Приднестровцы почтили память погибших в Кемерово
  • Возложение цветов у Посольства Российской Федерации в Кишиневе
  • Возложение цветов у Посольства Российской Федерации в Кишиневе
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Общенациональный траур объявлен в РФ, жители разных стран приносят к российским посольствам цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

В Кемерове начались похороны опознанных жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сотни горожан пришли проститься с погибшими. В России объявлен национальный траур. Граждане многих стран не остались равнодушными к горю кемеровчан.

Родственница одного из погибших
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 76 человек

Цветы, свечи и игрушки, слова сочувствия и солидарности оставляют у стен российских посольств жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других государств. Панихиду по жертвам пожара в Кемерове отслужили в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже; посольства РФ в ряде европейских столиц открыли книги соболезнований в связи с трагедией в Кемерове. 

Крупный пожар случился в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, в больницах остаются 14 пострадавших в результате пожара.

 

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Теги:
память, Кемерово, Общество
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Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара
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