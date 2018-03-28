Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара

Общенациональный траур объявлен в РФ, жители разных стран приносят к российским посольствам цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

В Кемерове начались похороны опознанных жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сотни горожан пришли проститься с погибшими. В России объявлен национальный траур. Граждане многих стран не остались равнодушными к горю кемеровчан.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 76 человек

Цветы, свечи и игрушки, слова сочувствия и солидарности оставляют у стен российских посольств жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других государств. Панихиду по жертвам пожара в Кемерове отслужили в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже; посольства РФ в ряде европейских столиц открыли книги соболезнований в связи с трагедией в Кемерове.

Крупный пожар случился в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, в больницах остаются 14 пострадавших в результате пожара.