Для тех, кто пропустил: карнавал на лыжах BoogelWoogel 2018, как это было

Фестиваль BoogelWoogel прошелс 28 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Спуск в карнавальных костюмах, прошедший в рамках фестиваля, — в фотоленте наших коллег из Sputnik Эстония.
Самые яркие кадры с фестиваляBoogelWoogel, который прошел в горах Сочи.
Фестиваль BoogelWoogel прошелс 28 марта по 1 апреля на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Спуск в карнавальных костюмах, прошедший в рамках фестиваля, — в фотоленте наших коллег из Sputnik Эстония.
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