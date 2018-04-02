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Лучшие фото: триумф "Аритмии" и память об ушедших легендах

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  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
  • Церемония вручения премии Ника
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Основатель и художественный руководитель премии "Ника", режиссер Юлий Гусман на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника" в "Вегас Сити Холле".

Фильм режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия" собрал все главные награды кинематографической премии "Ника". Смотрите в фотоленте лучшие кадры XXXI Торжественной церемонии вручения этой награды.

"Аритмия" выиграла в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая мужская роль" — Александр Яценко, "Лучшая женская роль" — Ирина Горбачева.

Сама церемония началась с минуты молчания. Ведущий и основатель премии режиссер Юлий Гусман попросил зал почтить память погибших при пожаре в Кемерово.

Затем на сцену вышла лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, которая исполнила песню "Лети моя душа". В это время на экране шел видеоряд, где показывали кинематографистов, которых мир потерял в 2017 и 2018 годах, — режиссера и актера Олега Табакова, актеров Михаила Державина, Веру Глаголеву, Леонида Броневого и других. Все, кто присутствовал в зале, встали, а некоторые не смогли сдержать слез.

В рамках церемонии президент кинопремии "Ника" Андрей Кончаловский зачитал приветственную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. Затем продолжились награждения победителей.

Лучшими актерами второго плана стали Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых"), а также Алиса Фрейндлих, которая получила "Нику" за роли в двух фильмах — "Большой" и "Карп отмороженный".

Лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство имени Эльдара Рязанова" стал народный артист СССР Владимир Этуш, отметивший в мае прошлого года 95-летие.

"Открытием года" киноакадемики признали молодого режиссера Александра Ханта за фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

Лучшими операторами киноакадемики признали Сергея Астахова, Ивана Бурлакова и Кирилла Боброва за фильм "Салют-7". За звукорежиссуру отмечен Сергей Чупров ("Большой").

В номинации "Лучший неигровой фильм" победу одержала картина "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" режиссера Олеси Фокиной о выдающемся советском сценаристе и поэте. Лучшим анимационным фильмом стала лента "Два трамвая" Светланы Андриановой.

Композитор Владимир Дашкевич получил "Нику" за музыку к фильму "Три сестры".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" отметили в номинациях "Лучший художник" (Вера Зелинская, Елена Жукова) и "Лучшая работа художника по костюмам" (Надежда Васильева, Ольга Михайлова)

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии стала грузинская картина Эльдара Шенгелая "Кресло", лучшим телевизионным проектом — сериал Владимира Котта "Петр Лещенко".

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Теги:
церемония, кино, победители, награждение, XXXI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника", кинопремия "Ника", Александр Хант, Сергей Гармаш, Александр Яценко, Сергей Сельянов, Максим Лагашкин, Юлий Гусман, Владимир Этуш, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, Россия
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