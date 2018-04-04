Откровения Розенбаума в Кишиневе: чем музыкант потряс публику

Народный артист России Александр Розенбаум выступил в молдавской столице, но обычным концертом это не назовешь - в Национальном дворце имени Николая Сулака состоялся настоящий разговор по душам. Самые яркие кадры смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.

Творческий вечер длился более трех часов и состоял из двух частей. Пришедшая в зал публика оказывалась то в Петербурге, то переносилась в другие места, территориально совершенно далекие от Кишинева. А еще на концерте Александр Розенбаум читал стихи.

"Хотите верьте мне, не хочется, не верьте.

Согласен с классиком — кто верует, блажен.

Свидетельство о жизни дают нам после смерти

В небесной канцелярии на первом этаже".

И снова песни — глубокие, заставляющие думать, сопереживать. Одну из них Народный артист России посвятил памяти своего друга Веры Глаголевой. "Не подруги, а именно друга", — уточнил Розенбаум.

А еще была "Вечерняя застольная", которую стоя пели хором, был, конечно, "Вальс-Бостон", "Гоп-стоп" и, напоследок, "Утиная охота":

"Hе "прощайте" говорю я вам — "до скорой встречи",

Все вернется, а вернется, значит, будем жить".