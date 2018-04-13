Самые яркие фото недели по версии Sputnik

Разнообразие мероприятий — от репетиций парада Победы до опыления груш с помощью дронов на ферме в Цанчжоу.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие самые яркие события произошли в течение семи дней.
Разнообразие мероприятий — от репетиций парада Победы до опыления груш с помощью дронов на ферме в Цанчжоу.
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