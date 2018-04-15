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Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе

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  • Иван Демьян выступил в Кишиневе во Всемирный день рок-н-ролла
  • Акустический концерт - только гитары и немного ударных
  • Силу и мощь рок-музыки ощутили все присутствовавшие
  • Зрители на концерте Ивана и Влада Демьяна
  • Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
  • А за ударными был человек, который когда-то во время школьной линейки вывел Ивана Демьяна в качестве старшего товарища
  • Но я не ветер, я не солнце, я - любовь...
  • Где-то на крыше неба мерило луч улыбок, облако каштановых лун...
  • А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф, всегда песни, танцы, любовь, драйв...
  • Когда звучали хиты, ко многим приходили воспоминания из прошлого, о чем они делились друг с другом
  • Гитара Ивана Демьяна
  • В молдавской столице прозвучали и несколько песен Влада Демьяна (группа ViD)
  • Зрители на концерте Ивана и Влада Демьяна
  • Очки сняты, чтобы лучше видеть публику
  • Иван Демьян выступил в Кишиневе
  • Поклон артиста в знак благодарности публике, организовавшей жаркий прием
© Sputnik / Yana Zaharova /
Иван Демьян выступил в Кишиневе во Всемирный день рок-н-ролла.

Всемирный день рок-н-ролла в Кишиневе отметили акустическим концертом фронтмена рок-группы "7Б" Ивана Демьяна и его сына Влада. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры этого концерта.

Самые известные композиции рок-коллектива от "Города на Неве" до "Эльдорадо" и новинки, такие как "13 декабрь", — все это звучало в молдавской столице.

"Слушайте хорошую музыку, настоящую, ту, которая живет. Думаю, все, кто был с нами, подзарядились замечательной энергетикой. Увидимся скоро, потому что 22 апреля мы снова будем в Кишиневе — выступим на открытии мотосезона молдавских байкеров", — сказал Демьян.

На бис музыканты исполнили три песни — "Молодые ветра", "Моя любовь" и "Мама". Последняя композиция стала посвящением родителям родившегося в Новых Аненах Демьяна. Исполнитель признался, что в Радуницу обязательно отправится навестить могилу.

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Теги:
рок-н-ролл, рок, выступление, концерт, Всемирный день рок-н-ролла, группа "7б", , Влад Демьян, Иван Демьян, Молдова, Кишинев
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