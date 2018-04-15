Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе

Всемирный день рок-н-ролла в Кишиневе отметили акустическим концертом фронтмена рок-группы "7Б" Ивана Демьяна и его сына Влада. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры этого концерта.

Самые известные композиции рок-коллектива от "Города на Неве" до "Эльдорадо" и новинки, такие как "13 декабрь", — все это звучало в молдавской столице.

"Слушайте хорошую музыку, настоящую, ту, которая живет. Думаю, все, кто был с нами, подзарядились замечательной энергетикой. Увидимся скоро, потому что 22 апреля мы снова будем в Кишиневе — выступим на открытии мотосезона молдавских байкеров", — сказал Демьян.

На бис музыканты исполнили три песни — "Молодые ветра", "Моя любовь" и "Мама". Последняя композиция стала посвящением родителям родившегося в Новых Аненах Демьяна. Исполнитель признался, что в Радуницу обязательно отправится навестить могилу.