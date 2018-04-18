Ах, какие девушки: как прошел финал конкурса "Мисс Россия-2018"

В Подмосковье прошел финал конкурса "Мисс Россия-2018": самой красивой девушкой в России стала 18-летняя студентка из Чувашии.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Поистине царская корона из белого золота с россыпью драгоценных камней в нынешнем году досталась восемнадцатилетней студентке из Чувашии Юлии Полячихиной, сообщает Sputnik Азербайджан. Девушка уже является обладательницей титула "Мисс Чувашия", а сейчас ей представилась возможность блеснуть красотой на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Помимо почетного титула, девушка получила значительный денежный приз — три миллиона российских рублей, а также грант на полное обучение в одном из вузов Российской Федерации.

Вице-мисс конкурса стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации "Народный выбор" победила Норгьянма Монгуш из Тувы.