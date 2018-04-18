В Северной Корее отметили День Солнца нации - Ким Ир Сена

День Солнца в КНДР отмечается каждый год 15 апреля. Главным праздником страны признан день рождения Ким Ир Сена — деда лидера страны Ким Чен Ына.

С раннего утра к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ люди несли цветы, сообщает Sputnik Абхазия. По случаю праздника в Пхеньяне открылась выставка цветов — специально выведенного вида орхидей, названных в честь основателя государства. На ней еще в прошлом году красовался макет ракеты, который в этом году был удален как "несоответствующий теме выставки в этом году".

Праздник Солнца — государственный праздник в Корейской Народно‑Демократической Республике. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют "Солнцем нации".