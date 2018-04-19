Как Лукашенко провел в Молдове переговоры и участвовал в посевной

Лукашенко встречался с молдавским коллегой Игорем Додоном, премьер-министром страны Павлом Филипом, а также поучаствовал в старте посевной кампании, отведал молдавского вина и подписал ряд международных документов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 и 19 апреля совершил официальный визит в Молдову. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры мероприятий с участием белорусского лидера.
Лукашенко встречался с молдавским коллегой Игорем Додоном, премьер-министром страны Павлом Филипом, а также поучаствовал в старте посевной кампании, отведал молдавского вина и подписал ряд международных документов.
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