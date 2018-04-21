Самые запоминающиеся фото недели по версии Sputnik

Большое количество разных мероприятий — от выступления финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" до массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" в Шерегеше.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие самые яркие события произошли за последнюю семидневку.
Большое количество разных мероприятий — от выступления финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" до массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" в Шерегеше.
Смотрите фото Sputnik с мест двух произошедших в пятницу в Кишиневе пожарах - в Институте биологии и в торговом центре на улице Измаильской.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 и 19 апреля совершил официальный визит в Молдову. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры мероприятий с участием белорусского лидера.
День Солнца в КНДР отмечается каждый год 15 апреля. Главным праздником страны признан день рождения Ким Ир Сена — деда лидера страны Ким Чен Ына.
В Подмосковье прошел финал конкурса "Мисс Россия-2018": самой красивой девушкой в России стала 18-летняя студентка из Чувашии.
Правоохранительные органы сообщили о шестерых пострадавших в результате произошедшего 21 апреля ДТП.
Минфин разработал поправки в положение о порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами: что нужно знать гражданам страны?
Государственные органы обяжут сделать процесс утверждения госслужащих более транспарентным.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже второй раз за месяц отправилась в США. Какова цель столь частых визитов?
В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.
Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.
О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik