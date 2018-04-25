Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"

Претендентки на звание самой прекрасной девушки страны — в фотоленте Sputnik.
Финал конкурса "Российская красавица-2018" прошел вечером 24 апреля в Москве.
Претендентки на звание самой прекрасной девушки страны — в фотоленте Sputnik.
Официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2018 - волки Забиваки - появились в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Сотни байкеров из мотоклубов Молдовы собрались на мероприятие на центральной площади столицы: смотрите, как это было в фотоленте Sputnik.
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