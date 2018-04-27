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Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса

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  • Вид Крымского моста из космоса.
  • Снимок озера Байкал весной, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Необитаемый остров Тортуга в составе архипелага Галапагос, снятый из космоса Антоном Шкаплеровым
  • Остров Маврикий, снятый из космоса Антоном Шкаплеровым.
  • Знаменитые пирамиды Египта видны даже из космоса!
  • Снимок озера Урмия в Иране, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Снимок города Батуми, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Снимок пыльной бури в Казахстане, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Снимок вулкана Везувий, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Снимок Кавказского хребта, сделанный с МКС российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.
  • Стартовые комплексы LC-39A и LC-39B, расположенные на территории космического центра Кеннеди
  • Снимок острова Гуам из космоса
  • Итальянские Альпы, снятые из космоса
  • Земля в иллюминаторе видна...
  • Космонавт Антон Шкаплеров с фотоаппаратом и в футболке РГУ нефти и газа имени Губкина на борту МКС
Вид Крымского моста из космоса.

Как выглядят объекты Земли из космоса - смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги:
космос, Земля, Общество
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