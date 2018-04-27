Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса

Как выглядят объекты Земли из космоса - смотрите в фотоленте Sputnik.
На Лазурном берегу о Каннском фестивале сейчас никто не вспоминает, ведь там состоялось куда более впечатляющее шоу - Red Bull Air Race. Смотрите в фотоленте Sputnik, как пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа.
Финал конкурса "Российская красавица-2018" прошел вечером 24 апреля в Москве.
Официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2018 - волки Забиваки - появились в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Сотни байкеров из мотоклубов Молдовы собрались на мероприятие на центральной площади столицы: смотрите, как это было в фотоленте Sputnik.
Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с требованием отставки премьера страны.
Лидеры Северной и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
В пресс-центрах Sputnik нескольких стран прошел видеомост, приуроченный к проведению 9 мая акции "Бессмертный полк".
Учителей русских школ Юрмалы заставляют подписывать договоры, в которых они обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников".
МИД Литвы вызвал посла Белоруссии и вручил ему ноту в связи с предполагаемым пожаром на строящейся БелАЭС.
Эстония утвердила государственную бюджетную стратегию на 2019-2022 годы – особый акцент в ней сделан на финансирование военных целей.
Белорусское правительство определило порядок оплаты услуг ЖКХ трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике.
В Грузии повысились цены на большинство внутренних авиарейсов. Какие направления подорожали больше всего?
Эксперт рассказал, как открытие нового мясокомбината в Абхазии отразится на развитии животноводства в республике в целом.
Эксперты назвали шесть основных причин, которые мешают развитию туризма в Азербайджане.
Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян отклонил предложение лидера оппозиции Никола Пашиняна о переговорах и объяснил почему.
Рекламу продуктов питания с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров планируют ограничить в Казахстане с 2018 года.
Сотрудники посольства Кыргызстана в России помогли гражданке республики разыскать пропавшего на границе Чечни и Дагестана брата.
Власти Таджикистана пытаются вернуть на родину 13 таджикских женщин и детей, вывезенных в Ирак и Сирию.
Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме.
Правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией о покупке "Газпромом" доли республики в совместном предприятии "Газпром-Южная Осетия".
Учителей русских школ Юрмалы заставляют подписывать договоры, в которых они обязуются не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников".
МИД Литвы вызвал посла Белоруссии и вручил ему ноту в связи с предполагаемым пожаром на строящейся БелАЭС.
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