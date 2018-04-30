Фото из космоса: красное пятно на Юпитере, скопление галактик и другие загадки Вселенной

Остатки сверхновой звезды, космический глаз, движущие дюны на Марсе и многое другое — смотрите в фотоленте, которую собрали коллеги из РИА Новости.
Самые интересные космические снимки апреля в одной фотоленте.
Остатки сверхновой звезды, космический глаз, движущие дюны на Марсе и многое другое — смотрите в фотоленте, которую собрали коллеги из РИА Новости.
В Турции вновь стали популярны путешествия на "Восточном экспрессе".
Как выглядят объекты Земли из космоса - смотрите в фотоленте Sputnik.
На Лазурном берегу о Каннском фестивале сейчас никто не вспоминает, ведь там состоялось куда более впечатляющее шоу - Red Bull Air Race. Смотрите в фотоленте Sputnik, как пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа.
Финал конкурса "Российская красавица-2018" прошел вечером 24 апреля в Москве.
Деньги пойдут на ремонт школ, модернизацию освещения и благоустройство зон отдыха.
Уроженка Молдовы, русская красавица Екатерина Пименова, произвела фурор на престижном WCOPA World Championship of Performing Arts в Соединенных Штатах.
Решение транспортных проблем жителей левобережья позитивно сказывается на процессе приднестровского урегулирования, считают в Брюсселе.
Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.
Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.
В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.
О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
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Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
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Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
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