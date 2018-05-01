Первомай в Кишиневе: десятки тысяч людей заявили, что хотят перемен в стране

По итогам митинга его участники единогласно приняли резолюцию. В ней говорится о том, что "граждане, представляющие все населённые пункты страны, выступают категорически против политики правящего режима Молдовы, направленной на ликвидацию молдавской государственности и нейтралитета, демонтаж социальной системы страны, превращение Молдовы в придаток НАТО и Евросоюза. Также люди выражают недовольство антисоциальными действиями правящего большинства, блокированием инициатив главы государства и антироссийской политикой властей".