"Кинжалы" пролетели над Москвой со скоростью 200 километров в час

Во время репетиции воздушной части парада вооруженные ракетами "Кинжал" истребители впервые пролетели над Москвой.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в четверг заявил, что впервые зрители и гости парада Победы в Москве увидят 9 мая истребители МиГ-31К, на вооружении у которых будет новейший ракетный комплекс "Кинжал".

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.