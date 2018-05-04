В Кишиневе не увидишь: репетиция воздушной части парада Победы в Москве

В Подмосковье прошла первая репетиция воздушной части парада Победы. Воздушная тренировка сил ВКС над российской столицей — в фотоленте Ria.ru.
Десятки новейших самолетов военно-космических сил России "расчертили" небо над Москвой.
В Подмосковье прошла первая репетиция воздушной части парада Победы. Воздушная тренировка сил ВКС над российской столицей — в фотоленте Ria.ru.
Во время репетиции воздушной части парада вооруженные ракетами "Кинжал" истребители впервые пролетели над Москвой.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018" проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов красоты: Россия приняла в нем участие впервые.
Примерно 30 тысяч людей со всей республики приняли участие в первомайском марше и митинге Партии социалистов в Кишиневе. Они высказывались за перемены в стране. Как прошла акция, смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.
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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
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