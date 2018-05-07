"Бессмертный полк" прошел по городам Европы, Америки и Азии

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла ежегодная акция "Бессмертный полк" в различных городах Европы, Америки и Азии.

Люди с портретами своих предков, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, прошли по улицам Рима, Барселоны, Мадрида, Вашингтона, Калгари, Лиссабона, Сеуле.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России, Молдове и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.

В Молдове акцию "Бессмертный полк" впервые провели в 2015 году. С тех пор ее организуют ежегодно.