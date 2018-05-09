"И глаза молодых солдат..." - Бессмертный полк в Кишиневе

В День Победы в Великой Отечественной войне около 100 тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам Кишинева маршем Памяти "Бессмертный полк".

Собравшись на центральной площади, граждане двинулись к мемориалу воинской славы "Вечность". Люди всех возрастов, ветераны Великой Отечественной войны в качестве пассажиров ретроавтомобилей, байкеры, молодые ребята в советской форме 40-х годов — все они единым строем двигались по историческому центру Кишинева.

Участники шествия держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны — своих родных и близких, а также — копии Знамени Победы и флаги цветов и конфигурации георгиевской (гвардейской) ленты.

Граждане, принимавшие участие в шествии, охотно рассказывали о своих дедах и прадедах, чьи фотографии они несли в руках.