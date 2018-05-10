Праздничный салют в честь Дня Победы в России: как это было

Всего в Москве салют запустили одновременно с 33 площадок. По задумке организаторов, это позволило увидеть залпы из любой точки города.
Празднование 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны завершилось в Москве праздничным салютом.
Всего в Москве салют запустили одновременно с 33 площадок. По задумке организаторов, это позволило увидеть залпы из любой точки города.
Военный парад на Красной площади в Москве в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — в фотоленте Sputnik.
В День Победы в Великой Отечественной войне около 100 тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам Кишинева маршем Памяти "Бессмертный полк".
Чествование ветеранов и большой концерт с участием Олега Газманова и Дениса Майданова: смотрите в фотоленте Sputnik, как в Кишиневе отметили День Победы?
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Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.
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