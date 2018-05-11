Евровидение-2018: кто попал в финал

После прошедшей в Португалии жеребьевки стал известен порядок выступления финалистов "Евровидения".

Из первого полуфинала в решающий этап попали исполнители из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси).

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Кроме того, в финале 12 мая выступят Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Порядок, в котором страны выступят в субботу, 12 мая>>>