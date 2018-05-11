Третий день Каннского фестиваля: лица, наряды и гримасы звезд

Каннский фестиваль открылся 8 мая, закроется 19 числа. В эти дни на Лазурном берегу находится фотокорреспондент Sputnik Армения Асатур Есаянц, который ловит в свой объектив — нет, не покемонов — звезд мира кино. Чтобы показать их вам.
Один из главных синефильских (киноманских) праздников года продолжается в Каннах. Звезды первой величины традиционно проходят по красным дорожкам и идут смотреть кино – иногда свое. Взгляните, как это бывает.
Каннский фестиваль открылся 8 мая, закроется 19 числа. В эти дни на Лазурном берегу находится фотокорреспондент Sputnik Армения Асатур Есаянц, который ловит в свой объектив — нет, не покемонов — звезд мира кино. Чтобы показать их вам.
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