Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке появились на свет три гималайских медвежонка. Первые месяцы мать прятала потомство от посторонних глаз, но в мае семейство перевели в открытый вольер, доступный для посетителей.
Первые игры медвежат — в фотоленте Sputnik.
Первые игры новорожденных медвежат в открытом вольере Новосибирского зоопарка — в фотоленте Sputnik.
В Новосибирском зоопарке появились на свет три гималайских медвежонка. Первые месяцы мать прятала потомство от посторонних глаз, но в мае семейство перевели в открытый вольер, доступный для посетителей.
Первые игры медвежат — в фотоленте Sputnik.
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