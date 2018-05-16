Шик, блеск, красота: свадебные платья королевской семьи Великобритании

Королевские свадьбы всегда проходили с масштабом и роскошью, доступной только титулованным особам, так называемым "помазанникам Божьим".
Блеск, шик и достоинство: вот те детали, которые всегда отличали венчание коронованных персон от простых смертных. Длинный шлейф белоснежного платья невесты, россыпь бриллиантов на нем, строгий и подчеркивающий статус камзол жениха — вот те характерные черты, которые отличали венчание королевских особ. Виндзоры здесь — не исключение.
В фотоленте Sputnik собраны самые яркие моменты свадебных церемоний королевской династии Великобритании.