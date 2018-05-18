Свободу журналисту: в Москве прошла акция у посольства Украины

Гендиректор и главный редактор МИА "Россия сегодня" осудили действия властей Украины в отношении журналистов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла акция у посольства Украины в Москве.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сравнил арест в Херсоне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с инквизицией.

Это заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал на акции в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов. Акция прошла в пятницу у посольства Украины в Москве.

"Мы здесь для того, чтобы выразить свой протест против инквизиции, на самом деле, да. Потому что это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершить и потом просто его уничтожают. Тогда сжигали на костре, а сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как это вообще понять? Кириллу исполнилось в прошлом году 50 лет, представим себе, он должен что выйти в 65 с клеймом "изменник родины", ну это абсолютный абсурд, это средневековая инквизиция", — сказал Киселев.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в зоне риска на Украине находится любой человек, который выступает против курса действующих властей.