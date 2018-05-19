Первые фото со свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Роскошная Меган Маркл, галантный принц Гарри и их первый поцелуй на публике. Как прошла королевская свадьба - в фотоленте Sputnik.

Актриса Меган выбрала традиционное белое платье с длинной фатой. Над дизайном этого наряда работала британская художница Клэр Уэйт Келлер. После свадьбы избранницу Гарри будут звать Рэйчел Меган Маунтбэттен-Виндзор.

Принц Гарри — младший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с Меган в 2016 году. В ноябре того же года Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. 27 ноября 2017 года было объявлено об официальной помолвке Гарри и Меган. Согласно новым правилам престолонаследия, Гарри не потеряет права на наследование британского престола после заключения брака с Меган несмотря на то, что она католичка. В том же месяце она завершила карьеру актрисы.