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Первые фото со свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл

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© AFP 2018 / Andrew Matthews
Гости собираются у часовни Св. Георгия в Виндзорском замке, где будет свадебная церемония британского принца Гарри и Меган Маркл

Роскошная Меган Маркл, галантный принц Гарри и их первый поцелуй на публике. Как прошла королевская свадьба - в фотоленте Sputnik.

Актриса Меган выбрала традиционное белое платье с длинной фатой. Над дизайном этого наряда работала британская художница Клэр Уэйт Келлер. После свадьбы избранницу Гарри будут звать Рэйчел Меган Маунтбэттен-Виндзор.

Принц Гарри — младший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с Меган в 2016 году.  В ноябре того же года Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. 27 ноября 2017 года было объявлено об официальной помолвке Гарри и Меган. Согласно новым правилам престолонаследия, Гарри не потеряет права на наследование британского престола после заключения брака с Меган несмотря на то, что она католичка. В том же месяце она завершила карьеру актрисы.

Теги:
фото, Королевская свадьба, Harry and Megan Royal wedding, Меган Маркл, Принц Гарри
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