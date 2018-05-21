"Дворцовая сага": праздник фонтанов в Петергофе

Развернутые над каскадом агитационные плакаты стали напоминанием о кардинальных изменениях, которые произошли во дворцах в начале XX века.

На Большом каскаде состоялся весенний Праздник фонтанов, который по традиции открыл летний сезон в Государственном музее-заповеднике "Петергоф".

В этом году церемонию посвятили 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга: вместе с фонтанами дан старт масштабному проекту, посвященному музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.

Красочное представление под названием "Дворцовая сага" объединило мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица знаменитого историка искусств А.Н. Бенуа, раскрылась в 8 действиях: "Бал во дворцах", "Революция", "Дворцы — народу", "Парки культуры и отдыха", "Война", "Возрождение", "Центры притяжения", "Праздник во дворцах".