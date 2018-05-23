Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу

В России ввели в обращение полимерную сторублевую купюру, посвященную чемпионату мира по футболу - смотрите в фотоленте, как выглядит банкнота.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

В дальнейшем технологию изготовления банкнот на полимерной основе будут использовать при модернизации других купюр. По оценкам специалистов, их долговечность примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных.

В мае-июне сторублевые купюры доставят во все регионы России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.