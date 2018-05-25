Сборная России готовится к домашнему чемпионату мира по футболу

Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие моменты тренировочного сбора российской команды, которая в Австрии готовится к домашнему мундиалю.

Тренировки проходят на базе в Нойштифте.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет два товарищеских матча. Первый запланирован на 30 мая (соперник – команда Австрии), а второй – на 5 июня (оппонент — Турция).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.