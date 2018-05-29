16:10 29 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей

Получить короткую ссылку
14210

Новости

Все новости
Все новости
  • Настоящий драйв с первой минуты
  • Яркое световое шоу привезли музыканты в молдавскую столицу
  • Исполнение на грани - иначе нет смысла выходить на сцену
  • Горизонт событий в Кишиневе
  • Большинство зрителей не смогли усидеть на своих местах и присоединились к тем, кто находился в фан-зоне
  • Лева и Шура Би-2
  • Когда звучит такая музыка, хочется танцевать
  • Мой рок-н-ролл — это не цель, и даже не средство
  • Лева и Шура Би-2 выступили в Кишиневе
  • Лева поет так, будто обращается лично
  • Бас-гитарист Макс Лакмус и Шура Би-2
  • Улыбок море
  • Гитарист коллектива Андрей Звонков
  • Лева Би-2 был доволен атмосферой
  • Концерт Би-2 в Кишиневе
  • Настоящий рок звучал в стенах Национального дворца
  • Пускай круто меня заносит, душа чуда сейчас просит...
  • А в фан-зоне танцы не прекращались ни на минуту
  • Ты так прекрасна, моя любовь, как много лайков у нас с тобой.
  • Hе потерять бы в серебре ее одну заветную...
  • Зрители не скупились на цветы
  • Концерт Би-2 в Кишиневе
  • Конфетти в финале - для атмосферы праздника
© Sputnik / Miroslav Rotari
Настоящий драйв с первой минуты.

Российский рок-коллектив "Би-2" представил в молдавской столице свой десятый студийный альбом "Горизонт событий" - смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Кажется, что выступления рок-группы "Би-2" в молдавской столице в мае уже становится традицией. В прошлом году в заключительный день весны состоялся концерт с симфоническим оркестром и вот теперь новая встреча. В Национальном дворце имени Николае Сулака Лева и Шура представили свой новый альбом "Горизонт событий".

Пластинка вышла осенью 2017 года. Тогда же стартовал тур в ее поддержку.

К слову, концертная площадка в Кишиневе оказалась заполнена до отказа. Кроме молдавских ценителей рок-музыки на концерт приехали и поклонники коллектива из соседней Украины. 

Яркое световое и видео шоу, полное взаимодействие с залом с первых песен, хоровое пение хитов и композиций с нового альбома — так можно коротко описать то, что происходило в Национальном дворце.

"Кишинев, с вами было очень круто. Спасибо за солнечное настроение, горячий прием и искренние эмоции. Mulțumesc", — написали музыканты на своей странице в соцсети Facebook.

А еще Лева и Шура сразу после выступления успели прогуляться по вечернему Кишиневу.

По теме

Ночные Снайперы и Диана Арбенина в Кишиневе: триумф рок-н-ролла
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
Редкий концерт - уникальные фото: Сурганова выступила в Молдове
Теги:
рок-н-ролл, рок-группа, рок, концерт, Горизонт событий, Шура Би-2, Лева Би-2, Би-2, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.

  • Божествення литургия в Таллиннском кафедральном соборе
    Выборы митрополита

    В Таллинне проходит Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата, на котором будет избран новый митрополит Таллиннский и всея Эстонии.

  • Белорусский поисковик Игорь Матюк с капсулой с землей, поднятой со дна Ладожского озера на месте гибели сторожевого корабля Пурга
    Дорогой жизни

    Белорусский поисковик Игорь Матюк доставит в музей "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом капсулу с землей с места гибели сторожевого корабля "Пурга".

  • Глиняный кувшин для вина - квеври
    На дне кувшина

    В Грузии планируется построить первый музей вина, который будет иметь форму квеври - глиняного кувшина для выдержки этого напитка.

  • Выдача российских полисов ОМС
    Если хочешь быть здоров

    В Абхазии открылись пункты выдачи медицинских полисов. Sputnik рассказывает, где их можно получить и какие документы для этого нужны.

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
На стадионе Казань Арена
"Казань Арена": по следам Криштиану Роналду
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться