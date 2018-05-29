Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей

Российский рок-коллектив "Би-2" представил в молдавской столице свой десятый студийный альбом "Горизонт событий" - смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Кажется, что выступления рок-группы "Би-2" в молдавской столице в мае уже становится традицией. В прошлом году в заключительный день весны состоялся концерт с симфоническим оркестром и вот теперь новая встреча. В Национальном дворце имени Николае Сулака Лева и Шура представили свой новый альбом "Горизонт событий".

Пластинка вышла осенью 2017 года. Тогда же стартовал тур в ее поддержку.

К слову, концертная площадка в Кишиневе оказалась заполнена до отказа. Кроме молдавских ценителей рок-музыки на концерт приехали и поклонники коллектива из соседней Украины.

Яркое световое и видео шоу, полное взаимодействие с залом с первых песен, хоровое пение хитов и композиций с нового альбома — так можно коротко описать то, что происходило в Национальном дворце.

"Кишинев, с вами было очень круто. Спасибо за солнечное настроение, горячий прием и искренние эмоции. Mulțumesc", — написали музыканты на своей странице в соцсети Facebook.

А еще Лева и Шура сразу после выступления успели прогуляться по вечернему Кишиневу.