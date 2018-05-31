Самые "горячие" блондинки Молдовы и мира

История этого праздника короткая. Впервые о нем заговорили в 2001 году. Одни говорят, что его придумали женщины-юристы, другие уверены, что его инициатором стала кинокартина "Блондинка в законе". Премьера фильма прошла в июне 2001 года, а в июле впервые отметили День блондинок. И только с 2002 года решили отмечать этот праздник 31 мая, в последний день весны.

Между прочим, ученые установили, что к 2202 году блондинки окончательно исчезнут на планете. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. Причин этому несколько.

Но главные — это то, что в странах, где раньше рождались блондины и блондинки — Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия — идет спад рождаемости. Кроме того, чтобы ребенок родился блондином, его родители должны иметь светлый цвет волос. А это — один шанс на миллион.