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Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля

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  • Футбол для дружбы
  • Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными послами чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта Футбол ради дружбы (F4F).
  • В Молдове отбор участников поддержало международное информационное агентство и радио Sputnik в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола (МФФ).
  • Николай Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист) встретились с президентом Молдовы Игорем Додоном.
  • Юные послы мундиаля из Молдовы скоро отправятся в Москву, где встретятся с известными людьми из мира футбола, а также будут присутствовать на матче-открытии Россия — Саудовская Аравия.
  • Юные послы мундиаля из Молдовы Николай Сулэ и Валентин Карп отправятся в Москву, где встретятся с известными людьми из мира футбола.
  • Игорь Додон и юные послы ЧМ-2018
  • Подарок для президента
  • Поздравления юным послам мундиаля
  • Футбол для дружбы
  • Для Молдовы участие в этом проекте — большой успех.
  • Футбол для дружбы
  • В Молдове отбор участников поддержало международное информационное агентство и радио Sputnik в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола (МФФ).
  • Футбол для дружбы
  • Футбол ради дружбы — это международная детская социальная программа.
  • Футбол для дружбы
  • Фото на память - Футбол для дружбы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Международная программа "Футбол ради Дружбы" представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными "послами" чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта "Футбол ради дружбы"(F4F).

Двое молодых ребят поедут на Чемпионат мира по футболу 2018, где сыграют в показательных матчах.

Футбол для дружбы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Международная программа "Футбол ради Дружбы" представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта, в частности, для развития и воспитания детей в духе таких важных ценностей, какими являются дружба, честь, терпимость, справедливость и уважение.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
Футбол для дружбы, спорт, футбол, Спорт
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Международная программа Футбол ради Дружбы представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта.
Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля
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