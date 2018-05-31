Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными "послами" чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта "Футбол ради дружбы"(F4F).

Двое молодых ребят поедут на Чемпионат мира по футболу 2018, где сыграют в показательных матчах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кто представит Молдову на ЧМ 2018 по футболу?

Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу>>>

Международная программа "Футбол ради Дружбы" представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта, в частности, для развития и воспитания детей в духе таких важных ценностей, какими являются дружба, честь, терпимость, справедливость и уважение.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.