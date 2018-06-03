Красота 90-х: самые яркие супермодели конца XX века - в фотоподборке Sputnik

Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте, кто украшал модельный бизнес 90-х. Подборку подготовила редакция Sputnik Абхазия. Другие фото можно посмотреть здесь>>>
Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен - это далеко не полный список красоток, покоривших подиум 90-х.
Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте, кто украшал модельный бизнес 90-х. Подборку подготовила редакция Sputnik Абхазия. Другие фото можно посмотреть здесь>>>
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с юными "послами" чемпионата мира по футболу Николаем Сулэ (футболист) и Валентином Карпом (журналист), которые представят республику на грандиозном событии в рамках проекта "Футбол ради дружбы"(F4F).
Сегодня Международный день блондинок. Мужская часть редакции Sputnik Молдова вспомнила самых известных молдавских светловолосых красавиц, ну и иностранных блондинок тоже.
Российский рок-коллектив "Би-2" представил в молдавской столице свой десятый студийный альбом "Горизонт событий" - смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.
Конкурс проводился в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Смотрите, как прошла церемония награждения победителей и призеров.
Новый итальянский министр внутренних дел известен как принципиальный борец с нелегальной миграцией.
Корреспондент Sputnik выяснил у жителей столицы, чего они ждут от нового градоначальника – был составлен список проблем, которые необходимо решить в первую очередь.
Сегодня станет известно, кому предстоит управлять столицей до очередных муниципальных выборов.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.
Медицинский туризм в Грузию за год вырос более чем на 60% - с января за оздоровительными процедурами в страну приехали почти 14 тысяч иностранцев.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба оценил решительность Сирии в деле признания его республики и рассказал о предстоящей работе в отношениях с Дамаском.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
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