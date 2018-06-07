В Петербурге открылась выставка об истории футбола

На выставке представлено более 400 экспонатов из фондов Государственного музея спорта. Одним из главных стал велосипед игрока московского "Динамо" Владимира Сандунина. После триумфального турне 1945 года по Англии все игроки команды получили из рук королевы Елизаветы II такие же подарки.

А еще среди экспонатов — грамота, которая дает России право принимать чемпионат мира. Представлена и раритетная советская форма, а также мяч с автографом Пеле.

Северная столица примет семь матчей мундиаля, в том числе игру за третье место. Во время ЧМ-2018 на "Стадионе Санкт-Петербург" пройдут поединке группового этапа: Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня). Матч 1/8 финала пройдет на арене 3 июня, полуфинал — 10 июля, а поединок за третье место — 14 июля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.