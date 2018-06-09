Искусство рисовать на теле: татуировки звезд - пикантные и не очень

Каннский фестиваль порадовал поклонников не только хорошими фильмами с мировыми селебрити в главных (не всегда, но...) ролях, но и не совсем традиционным аспектом мира кино: татуировками

Вопреки распространенному мнению, татуировки — доисторическое искусство, появившееся в жизни людей с незапамятных времен. По некоторым данным, первые татуировки и вовсе были простыми шрамами — для их создания люди калечили себя.

С течением времени технология рисунков на теле совершенствовалась. В наши дни тату, как и любая иная форма декоративной модификации тела, — способ самовыражения. Звезды на Каннах им активно пользуются, что доказал фотокор Sputnik Армения Асатур Есаянц, изучивший вопрос на месте.