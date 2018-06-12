Лучшие снимки конкурса Андрея Стенина

Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина объявил имена финалистов.
Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, выбранные жюри из тысяч работ, представленных на конкурс.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2018 года.
Жюри конкурса выбрало 14 лучших фотографий из шести тысяч поданных работ.
В состав жюри вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также известные фотографы и фоторедакторы.