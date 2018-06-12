В Молдове представляют русскую классику

В рамках проекта "Русская классика – музыка мира" в Молдове на сцене филармонии был представлен водевиль "Любовь побеждает", в котором приняли участие молдавские и российские артисты. Об этом ярком событии в культурной жизни страны рассказали участники мероприятия:
— генеральный директор Творческого центра "Музыкальный журнал", главный редактор издания "Музыкальный журнал" (Москва), Художественный руководитель и исполнительный директор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика — музыка мира" Елена ЕЗЕРСКАЯ.
— заведующий кабинетом музыкальный театров Союза театральных деятелей России (ВТО), куратор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика – музыка мира" с российской стороны Ольга КОРАБЛИНА.
— генеральный директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Республики Молдова, куратор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика — музыка мира" с молдавской стороны Светлана БИВОЛ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.