Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве: как это было

"Большая вечеринка для всех": как Москва встречает чемпионат мира по футболу>>>
Чемпионат мира по футболу стартовал в Москве. В церемонии открытия турнира приняли участие президент Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Роналдо.
"Большая вечеринка для всех": как Москва встречает чемпионат мира по футболу>>>
Во вторник, 12 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Международная творческая лаборатория "Русская классика – музыка мира" в Молдове".
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Разработкой проектов занимался первый дизайнер в СССР Сергей Ивакин, потомком стал новый автомобиль "Охта".
Каннский фестиваль порадовал поклонников не только хорошими фильмами с мировыми селебрити в главных (не всегда, но...) ролях, но и не совсем традиционным аспектом мира кино: татуировками.
Молдавские болельщики смогли разделить свои эмоции со звездами национального спорта, артистами и дипломатами.
Глава Молдавской православной церкви провел ряд встреч с единоверцами и представителями католического клира.
Футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018. Матч закончился со счетом 5:0.
Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.
Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.
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Стадо косуль в Лепельском районе Беларуси спровоцировало ДТП с автомобилем BMW, в котором пострадали две женщины.
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Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
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Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.
Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.
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