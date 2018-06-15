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Какими они были: топ-20 самых ярких болельщиков Евро-2016

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  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Франция - Румыния
  • Болельщик сборной Исландии перед началом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и Исландии.
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Англия - Исландия
  • СПУТНИК_Ликующие португальцы и грустные французы в Париже после финала Евро-2016
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Португалия - Уэльс
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Россия - Уэльс
  • Исландский болельщик перед началом матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Франции и Исландии.
  • Просмотр матча Евро-2016 Германия - Франция в Париже
  • Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
  • Встреча футболистов сборной Исландии с Евро-2016
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Франция - Исландия
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Англия - Исландия
  • Просмотр матча Евро-2016 Германия - Франция в Париже
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Исландия - Австрия
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Швеция - Бельгия
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Хорватия - Португалия
  • Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Франция - Румыния
  • Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Англии и России.
  • Игроки сборной Португалии радуются победе в матче в финальном матче чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Португалии и Франции. В центре - Ренату Саншеш.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Участница церемонии открытия чемпионата Европы по футболу - 2016 на стадионе "Стад де Франс".

Футбольные фанаты всегда предстают в образе веселых и сопереживающих болельщиков. Смотрите в фотоленте Sputnik, как любители футбола радовались Евро-2016 ровно два года назад.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
спорт, футбол, Политика
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Какими они были: топ-20 самых ярких болельщиков Евро-2016
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