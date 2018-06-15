Конкурс красоты "Мисс Мундиаль-2018": ах, какие девушки

Конкурс красоты "Мисс Мундиаль-2018" проводится с 2006 года. Представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе.
В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира — 2018.
Конкурс красоты "Мисс Мундиаль-2018" проводится с 2006 года. Представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе.
Чемпионат мира по футболу стартовал в Москве. В церемонии открытия турнира приняли участие президент Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Роналдо.
Во вторник, 12 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Международная творческая лаборатория "Русская классика – музыка мира" в Молдове".
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Разработкой проектов занимался первый дизайнер в СССР Сергей Ивакин, потомком стал новый автомобиль "Охта".
В Молдове появится новая Социальная служба денежной помощи, в задачи которой войдет поддержка социально уязвимых лиц и семей: средства выделят на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости, ремонт жилья и другие нужды.
НАРЭ рассмотрит вопрос снижения тарифов на электроэнергию, а также повышения платы за воду для жителей Кишинева.
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В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?
Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.
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III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.
Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.
Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.
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