Sputnik FanZone: в 2018 году Молдова смотрит футбол вместе с нами

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло в Кишиневе специальную зону для болельщиков и любителей футбола - Sputnik FanZone.

Здесь любители футбола смогут посмотреть матчи группового этапа интернационального турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала. Именно в Sputnik FanZone можно будет познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

На открытии Sputnik FanZone присутствовали посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук, посол Армении в нашей стране Дживан Мовсисян, Генеральный консул Казахстана в РМ Игорь Мусалимов, Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кристина Васильянова, вице-президент национальной Федерации футбола Молдовы Драгош Хынку и другие.

Sputnik FanZone открыт для любителей футбола в пабе "Gallo Pub" по адресу Кишинев, ул. Албишоара, 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов на странице проекта и забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060 (количество мест ограничено). Фанаты футбола смогут посмотреть игры, познакомиться с известными тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в футбольной лотерее и розыгрыше призов. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля, после финального матча, где определится победитель мирового турнира.

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Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным metrica.md на май 2018 года.