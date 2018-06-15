20:04 15 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Sputnik FanZone: в 2018 году Молдова смотрит футбол вместе с нами

Получить короткую ссылку
7120

Новости

Все новости
Все новости
  • Вот она, Sputnik FanZone, точнее, вход в нее
  • А вот как Sputnik FanZone выглядит изнутри
  • Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк встречает гостей
  • Генеральный секретарь Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы Кристина Васильянова и вице-президент Федерации футбола Молдовы Драгош Хынку
  • Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, его супруга Наиля Мухаметшина и генконсул Казахстана в Молдове Игорь Мусалимов
  • Фото на память с мячом
  • Владимир Новосадюк держит речь
  • Перед матчем слово - послу России
  • Началось!
  • Владимир Новосадюк и советник Sputnik Молдова Рита Цвик внимательно следят за происходящим на экране
  • Все места заняты
  • Вот сейчас что-то будет
  • Кепки с логотипом проекта - на память
  • Фарит Мухаметшин и посол Армении в Молдове Дживан Мовсисян
  • Матч продолжается
  • Болеем за наших!
  • Ну, за победу!
  • Сладкий намек на ощутимые обстоятельства - мяч-то из шоколада, и надпись прочтите
  • Посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук
  • И он же дает интервью нашему замечательному ведущему
  • Еще один гол - какой из пяти, уже никто не помнит
  • Сувениры на память
  • Празднуем
  • Болельщики
  • Приятные итоги конкурса
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вот она, Sputnik FanZone, точнее, вход в нее

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло в Кишиневе специальную зону для болельщиков и любителей футбола - Sputnik FanZone.

Здесь любители футбола смогут посмотреть матчи группового этапа интернационального турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала. Именно в Sputnik FanZone можно будет познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

На открытии Sputnik FanZone присутствовали посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук, посол Армении в нашей стране Дживан Мовсисян, Генеральный консул Казахстана в РМ Игорь Мусалимов, Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Кристина Васильянова, вице-президент национальной Федерации футбола Молдовы Драгош Хынку и другие.

Sputnik FanZone открыт для любителей футбола в пабе "Gallo Pub" по адресу Кишинев, ул. Албишоара, 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов на странице проекта и забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060 (количество мест ограничено). Фанаты футбола смогут посмотреть игры, познакомиться с известными тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в футбольной лотерее и розыгрыше призов. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля, после финального матча, где определится победитель мирового турнира.

Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018
пресс-служба президента РМ
Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным metrica.md на май 2018 года.

По теме

Sputnik FanZone в Кишиневе: как футбольная лихорадка охватила Молдову — видео
Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола
Sputnik FanZone — 2018: матчи, акции и бронирование столов
Sputnik на первом месте в рейтинге интернет-СМИ Молдовы, и это уже традиция
Теги:
матчи, спорт, футбол, Sputnik Молдова, Спорт
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 2018
Sputnik FanZone: в 2018 году Молдова смотрит футбол вместе с нами
В Кафедральном соборе обнаружен сушеный гуманоид
В Кафедральном соборе обнаружен "сушеный гуманоид"
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться