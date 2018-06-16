Советский "Инстаграм", или Чем в Сети хвастались бы артековцы из прошлого

Ко дню рождения крымского лагеря "Артек" РИА Новости Крым представил, как мог бы выглядеть Instagram советского артековца.

"Артек" — международный детский центр. Здравница расположена на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф. В советское время это был самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны.

Когда не стыдно вспомнить: чем занимались советские пионеры в лагерях>>

"Лагерь-санаторий в Артеке", такое название носил центр изначально, был создан в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьёва. Планируется, что после сдачи в эксплуатацию в 2019 году новых жилых корпусов лагерь "Артек" будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч детей в год.