Маленький мир в большом объективе: на что способна макросъемка

Макросъемка — фото, сделанные в увеличенных масштабах — позволяет приглядеться ближе к окружающему миру. Смотрите в фотоленте Sputnik Армения, как выглядят при увеличении насекомые и растения.
Маленькие вещи интересно рассматривать в большом объективе: смотрите в фотоленте Sputnik, как на самом деле выглядят при увеличении мухи, муравьи, лягушки, паучки и одуванчики.
Макросъемка — фото, сделанные в увеличенных масштабах — позволяет приглядеться ближе к окружающему миру. Смотрите в фотоленте Sputnik Армения, как выглядят при увеличении насекомые и растения.
Специально ко дню рождения первой детской пионерской здравницы в СССР и в мире Sputnik подготовил фотоленту, в которой покажет, как мог бы выглядеть "Инстаграм" советского артековца.
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Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.
Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.
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