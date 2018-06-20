Безудержное счастье: болельщики отпраздновали успех России на ЧМ-2018

Невероятная радость - смотрите в фотоленте Sputnik, как болельщики сборной России отпраздновали выход команды в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова в своей второй игре на мундиале со счетом 3:1 обыграли команду Египта в группе "А".

Поединок прошел на арене в Санкт-Петербурге. На 47-й минуте случился автогол защитника египтян Ахмеда Фатхи. Затем судьбу встречи в свои руки взяли игроки группы атаки сборной России. На 59-й минуте Денис Черышев забил уже свой третий мяч на ЧМ, а на 62-й минуте форвард "Зенита" Артем Дзюба отправил мяч в домик голкиперу команды соперника, отличившись во второй раз на мундиале. На 73-й минуте звездный форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, установив итоговый счет на табло.

В своем первом поединке подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а египтяне проиграли Уругваю — 0:1.

Таким образом, сборная России лидирует в группе "А", набрав шесть очков и обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ-2018. На втором месте в группе на данный момент идет Уругвай — 3 балла.