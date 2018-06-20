19:19 20 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.84
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Фото

Безудержное счастье: болельщики отпраздновали успех России на ЧМ-2018

Получить короткую ссылку
3910

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Ilya Pitalev
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве.

Невероятная радость - смотрите в фотоленте Sputnik, как болельщики сборной России отпраздновали выход команды в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Подопечные Станислава Черчесова в своей второй игре на мундиале со счетом 3:1 обыграли команду Египта в группе "А".

Поединок прошел на арене в Санкт-Петербурге. На 47-й минуте случился автогол защитника египтян Ахмеда Фатхи. Затем судьбу встречи в свои руки взяли игроки группы атаки сборной России. На 59-й минуте Денис Черышев забил уже свой третий мяч на ЧМ, а на 62-й минуте форвард "Зенита" Артем Дзюба отправил мяч в домик голкиперу команды соперника, отличившись во второй раз на мундиале. На 73-й минуте звездный форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, установив итоговый счет на табло.

В своем первом поединке подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а египтяне проиграли Уругваю — 0:1.

Таким образом, сборная России лидирует в группе "А", набрав шесть очков и обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ-2018. На втором месте в группе на данный момент идет Уругвай — 3 балла.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

По теме

Голеадор Роналду: Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018
Жена запретила мужу поехать на ЧМ-2018, но мексиканцы не бросили друга
Автогол поляка Чонека помог Сенегалу победить на ЧМ-2018
Теги:
празднование, успех, болельщики, футбол, чемпионат мира по футболу, Санкт-Петербург, Россия
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Обокрали и обругали

    "В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.

  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая, архивное фото
    Фальшиво играете!

    Вице-спикер Госдумы считает, что литовский президент ведет "фальшивую игру", не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и честной политикой.

  • Защитник футбольного клуба Таммека (Тарту) Михаил Слащёв
    Невероятный результат

    Футболист клуба "Таммека" (Тарту) Михаил Слащёв, наблюдавший за матчем Россия-Египет в Петербурге, поделился со Sputnik своими впечатлениями от игры.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Все с вами ясно

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Полицейская лента у места происшествия
    Чудеса парковки

    Грузинский сегмент соцсетей обсуждает "гениальную" парковку неподалеку от парламента Грузии - водитель перепутал педали газа и тормоза.

  • Дорожный знак STOP контроль
    Выпил – за руль не садись!

    За май 2018 года ГАИ Абхазии зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения – о чем говорит статистика?

  • Подписание соглашений между ТПП Южной Осетии и Крыма
    Будем сотрудничать

    Южная Осетия и Крым договорились о сотрудничестве в бизнесе - продукция югоосетинских предпринимателей уже скоро окажется на полках крымских магазинов.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Обокрали и обругали

    "В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.

  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая, архивное фото
    Фальшиво играете!

    Вице-спикер Госдумы считает, что литовский президент ведет "фальшивую игру", не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и честной политикой.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 19_06_2018
В Кишиневе, в Sputnik FanZone, активно болели за футбол
Болельщики сборной Сенегала убирают за собой мусор на трибунах стадиона Спартак в Москве
Болельщики сборной Сенегала убирают за собой мусор на ЧМ-2018
Болельщики мундиаля
Вперед, футбол: болельщики мундиаля

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться