В Кишиневе, в Sputnik FanZone, активно болели за футбол

Футбольные болельщики собрались в Sputnik FanZone в ресторане "Gallo Pub", чтобы посмотреть красивую игру.

Гости вечера получили подарки от Sputnik Молдова и Посольства России в Молдове.

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Sputnik FanZone открыта для любителей футбола в пабе "Gallo Pub" по адресу Кишинев, ул. Албишоара, 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов на странице проекта и забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060 (количество мест ограничено!). В фан-зоне фанаты футбола могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля, после финального матча, где определится победитель мирового турнира.

Расписание работы Sputnik FanZone в ресторане "Gallo Pub": 14 июня (17.00); 16 июня (15.30); 19 июня (20.30); 23 июня (20.30); 25 июня (17.30); 30 июня (16:30); 6 июля (16:30); 10 июля (20:30); 11 июля (20:30); 14 июля (16:30); 15 июля (17:00).