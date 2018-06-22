В США умерла горилла, которая почти понимала человека и научилась говорить

В США скончалась освоившая язык жестов горилла Коко, которая оказалась одной из самых способных к обучению особей своего биологического вида.

Коко — горилла, известная тем, что необычайно хорошо владела языком жестов и понимала его, умерла 20 июня в одном из зоопарков США. Умной горилле было 46 лет. Коко попала совсем маленькой в зоопарк Сан-Франциско 4 июля 1971 года, а обучению гориллы навыкам понимания языка жестов занялся биолог Франсин Паттерсон.

Способность Коко к языку и эмпатии поразила умы и сердца миллионов людей по всему земному шару. За свою сравнительно длинную жизнь Коко снялась ​​в нескольких документальных фильмах и дважды появлялась на обложке популярного американского географического журнала.