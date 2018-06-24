Sputnik FanZone: незабываемые эмоции

Любители футбола снова собрались в Sputnik FanZone.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Sputnik FanZone в Кишиневе: как футбольная лихорадка охватила Молдову — видео

Их ожидания оправдались — игроки показали отменную волю к победе и выдали один из самых запоминающихся матчей.

В Sputnik FanZone фанаты могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и лотерее.

Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля.

График мероприятий в Sputnik FanZone:

25 июня (17.30);

30 июня (16:30);

6 июля (16:30);

10 июля (20:30);

11 июля (20:30);

14 июля (16:30);

15 июля (17:00).