Sputnik FanZone: незабываемые эмоции

Любители футбола снова собрались в Sputnik FanZone.
Их ожидания оправдались — игроки показали отменную волю к победе и выдали один из самых запоминающихся матчей.
В Sputnik FanZone фанаты могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и лотерее.
Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля.
График мероприятий в Sputnik FanZone:
25 июня (17.30);
30 июня (16:30);
6 июля (16:30);
10 июля (20:30);
11 июля (20:30);
14 июля (16:30);
15 июля (17:00).