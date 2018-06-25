Размер имеет значение: самые крупные обитатели океанов поражают воображение

На какой глубине живет гигантский кальмар, сколько может весить обыкновенная рыба-ремень и какой толщины стенка в аквариуме с китовыми акулами — в фотоленте Sputnik Латвия.
Сельдяной кит, краб-паук и луна-рыба.... Как выглядят эти удивительные обитатели океанов - в инфографике Sputnik.
На какой глубине живет гигантский кальмар, сколько может весить обыкновенная рыба-ремень и какой толщины стенка в аквариуме с китовыми акулами — в фотоленте Sputnik Латвия.
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