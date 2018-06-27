Чудеса на виражах: "выкрутасы" турецких пилотов привели публику в вострог

Восемь самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы Türk Yıldızları, и самолеты F-16, входящие в состав группы SOLOTÜRK Военно-воздушных сил Турции, показали пришедшим на праздничный парад захватывающие фигуры высшего пилотажа.

Зрители наблюдали за воздушными трюками на территории всего Приморского национального парка Баку. Пикирование, крутые виражи, штопоры и мертвые петли — сложнейшие приемы высшего пилотажа были выполнены турецкими летчиками просто безукоризненно, чем вызвали неописуемый восторг у бакинских зрителей.

Пилотажная группа SOLOTÜRK была создана к столетию военно-воздушных сил Турции в 2011 году. Пилоты группы часто показывают свое мастерство в разных странах, и уже успели показать авиашоу в Бельгии, Великобритании, Чехии, Турецкой Республике, Австралии и на Мальте.

"Турецкие звезды" — пилотажная эскадрилья турецких военно-воздушных сил, а также национальная группа высшего пилотажа Турции.

Напомним, что первый военный парад в новейшей истории Азербайджана состоялся девятого октября 1992 года, второй — 26 июня 2008 года, третий — 26 июня 2011 года, четвертый — 26 июня 2013 года.

Указом президента Азербайджана от 22 мая 1998 года, в стране 26 июня празднуется, как День Вооруженных сил страны.