Россиянин стал главой первого в истории космического государства

Отмечается, что в государстве планируют в течение ближайших 25 лет создать постоянно населенные космические станции на низкой околоземной орбите.

В Вене торжественно состоялась инаугурация главы первого в мире космического государства Асгардия.

Первым главой необычного государства стал российский учёный, предприниматель и филантроп Игорь Ашурбейли, который принёс присягу перед дипломатами, исследователями, инженерами и экспертами в области права со всего мира.

Заявив о "рождении" государства Асгардия, Ашурбейли также рассказал о его целях. Так, в течение ближайших 25 лет планируется создать постоянно населенные космические станции на низкой околоземной орбите, а также стационарные поселения на Луне.

"Доступ к космическому пространству должен быть человеческим правом, не зависящим от какой-либо земной нации", — заявил глава непризнанного государства, названного в честь небесного города Асгарда из скандинавской мифологии.