Топ самых сексуальных женщин третьего тысячелетия по версии Maxim

Певицы, актрисы, модели — вот профессии тех женщин, которые попали в рейтинг журнала Maxim, кое-кто даже несколько раз. Например, американская актриса Ева Лонгория.
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Певицы, актрисы, модели — вот профессии тех женщин, которые попали в рейтинг журнала Maxim, кое-кто даже несколько раз. Например, американская актриса Ева Лонгория.
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Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
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